Coronavirus, il ministro Boccia alle Regioni: “Chi chiude la scuola si assume la responsabilità” (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Tutti i presidenti hanno autonomia di fare ordinanze più restrittive nelle modalità che ritengono. Ma se abbiamo condiviso che i due pilastri che dobbiamo tutelare sono scuola e lavoro e le ordinanze incidono su quegli ambiti, sarebbe opportuno un raccordo tra governo e Regioni. Su scuola e lavoro ci sono già protocolli condivisi che stanno funzionando bene ma se, in questo caso, il presidente della Regione Campania ha deciso di emanare una sua ordinanza si assume la responsabilità degli effetti. Noi siamo sempre stati al fianco di tutte le Regioni con materiali, ventilatori e risorse”. Così, secondo quanto si apprende, il ministro Francesco Boccia. “Massima disponibilità e massima trasparenza, chi ha ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Tutti i presidenti hanno autonomia di fare ordinanze più restrittive nelle modalità che ritengono. Ma se abbiamo condiviso che i due pilastri che dobbiamo tutelare sonoe lavoro e le ordinanze incidono su quegli ambiti, sarebbe opportuno un raccordo tra governo e. Sue lavoro ci sono già protocolli condivisi che stanno funzionando bene ma se, in questo caso, il presidente della Regione Campania ha deciso di emanare una sua ordinanza sila responsabilità degli effetti. Noi siamo sempre stati al fianco di tutte lecon materiali, ventilatori e risorse”. Così, secondo quanto si apprende, ilFrancesco. “Massima disponibilità e massima trasparenza, chi ha ...

MediasetTgcom24 : Gestione emergenza Covid in Francia, perquisita la casa del ministro della Salute #Coronavirus… - Agenzia_Ansa : Convocata per domenica una riunione urgente del Comitato tecnico scientifico, alla quale dovrebbe partecipare anche… - La7tv : #ottoemezzo Il Ministro @AlfonsoBonafede lancia il suo appello per evitare un nuovo #lockdown: 'Anche nelle case pr… - Franciscovota : RT @ChiodiDonatella: #SCUOLE:TRA I DUE LITIGANTI, #AZZOLINA E #DELUCA, IL #VIRUS GODE Il #Governo chiude i #ristoranti vuoti. Ma non provv… - Raffaellamicco2 : RT @ChiodiDonatella: #SCUOLE:TRA I DUE LITIGANTI, #AZZOLINA E #DELUCA, IL #VIRUS GODE Il #Governo chiude i #ristoranti vuoti. Ma non provv… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ministro Coronavirus, scontro istituzionale sulla scuola: "È il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina il vero problema" Il Tempo Covid 19: virus mutato in allevamenti visoni Danimarca. Chiudere quelli italiani

Rinnoviamo la rischiesta al Ministro della Salute, Roberto Speranza, di vietare definitivamente nel nostro Paese l’allevamento di visoni e di ogni altro animale per la produzione di pellicce.

Campania, lockdown parziale anche per attenuare la ressa su mezzi di trasporto pubblico

Mentre la situazione dei contagi da Covid-19 in Italia continua a peggiorare ... Un incontro al termine del quale il ministro dei Trasporti Paola De Micheli ha confermato che il limite del riempimento ...

Rinnoviamo la rischiesta al Ministro della Salute, Roberto Speranza, di vietare definitivamente nel nostro Paese l’allevamento di visoni e di ogni altro animale per la produzione di pellicce.Mentre la situazione dei contagi da Covid-19 in Italia continua a peggiorare ... Un incontro al termine del quale il ministro dei Trasporti Paola De Micheli ha confermato che il limite del riempimento ...