Coronavirus | il bollettino delle ultime 24 ore Mariastella Gelmini positiva Oms boccia il remdesivir | Non è efficace Fabrizio Corona positivo – LIVE

Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia19.55 – Fabrizio Corona positivo al Covid-19 Fabrizio Corona positivo. Il fotografo milanese aveva la febbre da alcuni giorni. 17.30 – Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 ottobre Coronavirus16.45 – Coronavirus, boccia alle Regioni: "Chi ...

Nuovo record assoluto di contagi in Italia per il Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute. In Italia 10.010 nuovi casi in un giorno e 55 morti Il bollettino. In Italia 8.804 nuovi casi (con oltre 162 mila tamponi). Quasi raddoppiati i morti: 83 in 24 ore. Bollettino Coronavirus del 16 Ottobre 2020. Bollettino coronavirus: record di nuovi casi, 32 persone in terapia intensiva