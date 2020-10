Coronavirus, il bollettino del giorno 16 ottobre – Numeri paurosi: boom di positivi e ricoveri (Di venerdì 16 ottobre 2020) Coronavirus, il bollettino del giorno 16 ottobre: oltre 10.000 nuovi positivi e 55 morti in Italia nelle ultime 24 ore La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale … L'articolo Coronavirus, il bollettino del giorno 16 ottobre – Numeri paurosi: boom di positivi e ricoveri proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 16 ottobre 2020), ildel16: oltre 10.000 nuovie 55 morti in Italia nelle ultime 24 ore La Protezione Civile ha diramato ilufficiale … L'articolo, ildel16diproviene da ForzAzzurri.net.

rtl1025 : Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute i… - Corriere : In Italia 8.804 nuovi casi (con oltre 162 mila tamponi). Quasi raddoppiati i morti: 83 in 24 ore - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino del 16 ottobre: 10.010 nuovi casi su 150.377 tamponi - ilsussidiario : #Bollettino di #RegioneCampania con i #dati di #coronavirus di oggi 16 Ottobre 2020 - morettweet : RT @Corriere: In Italia 10.010 nuovi casi in 24 ore e 55 morti. Lombardia, Campania e Piemonte le più colpite Bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus oggi, bollettino Covid 16 ottobre. Contagi ancora in crescita il Resto del Carlino Coronavirus. Sicilia, 578 nuovi casi, 43 nel messinese. Guariti 121

Rispetto alla giornata di ieri sono nove in più i ricoveri in Sicilia a fronte dei complessivi 578 soggetti positivi rilevati oggi dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Quest’ultimo ...

Montopoli, positive due donne, sindaco Fiori: “A loro auguri di pronta guarigione. Rispettiamo le regole”

“In seguito alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale odierno della ASL di Rieti veniamo a conoscenza della positività al virus Covid-19 di altre due nostre concittadine, una donna di 20 anni e una ...

Rispetto alla giornata di ieri sono nove in più i ricoveri in Sicilia a fronte dei complessivi 578 soggetti positivi rilevati oggi dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Quest’ultimo ...“In seguito alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale odierno della ASL di Rieti veniamo a conoscenza della positività al virus Covid-19 di altre due nostre concittadine, una donna di 20 anni e una ...