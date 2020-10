Coronavirus, gli ospedali di nuovo pieni ma l’Italia non è pronta a gestire la seconda ondata (Di venerdì 16 ottobre 2020) La situazione torna molto critica. In Lombardia alcuni ospedali sono di nuovo pieni nei reparti Covid. L’incubo del Coronavirus ritorna. In alcune Regioni l’allarme è più forte che in altre. E, ancora una volta, è la Lombardia in testa. La situazione più preoccupante – riporta Il Giorno – si sta verificando a Milano e hinterland. … L'articolo Coronavirus, gli ospedali di nuovo pieni ma l’Italia non è pronta a gestire la seconda ondata proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 16 ottobre 2020) La situazione torna molto critica. In Lombardia alcunisono dinei reparti Covid. L’incubo delritorna. In alcune Regioni l’allarme è più forte che in altre. E, ancora una volta, è la Lombardia in testa. La situazione più preoccupante – riporta Il Giorno – si sta verificando a Milano e hinterland. … L'articolo, glidima l’Italia non èlaproviene da leggilo.org.

fattoquotidiano : Coronavirus, gli italiani promuovono il Dpcm: 7 su 10 d’accordo con le misure del governo. Il maggiore consenso? Tr… - istsupsan : Al 12 ottobre nel mondo sono 1972 gli studi clinici registrati sul #covid19. 7?5? quelli in corso sui #vaccini ???,… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, a Milano l'indice Rt oltre quota 2. Nella città, gli ospedali Sacco e Fatebenefratelli accettano solo… - mariacarla1963 : RT @francescatotolo: A passi veloci verso il #Lockdown2, pensando di abbindolare gli italiani (almeno la parte pensante), per azzerare comp… - Piratajack181 : RT @Virus1979C: Focolaio di #coronavirus Sars-CoV-2 nel Collegio di #Milano di via San Vigilio, quartiere Barona. Sono, a quanto apprende l… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus gli Coronavirus, gli italiani promuovono il Dpcm: 7 su 10 d’accordo con le misure del governo Il Fatto Quotidiano Coronavirus / Coprifuoco alle 21 o alle 22 e Dad alle superiori: domani il Cdm

ews. Italia, verso il coprifuoco alle 22.00? L’aumento dei contagi spaventa e preoccupa gli esperti ecco perché si stanno valutando, secondo quanto spiega Corriere della Sera, ulteriori… Leggi ...

Tennis, Wimbledon si prepara per il 2021: "Con o senza pubblico"

Saltata l'edizione del 2020 a causa del coronavirus, gli organizzatori sono già a lavoro per non farsi trovare impreparati il prossimo anno col ...

ews. Italia, verso il coprifuoco alle 22.00? L’aumento dei contagi spaventa e preoccupa gli esperti ecco perché si stanno valutando, secondo quanto spiega Corriere della Sera, ulteriori… Leggi ...Saltata l'edizione del 2020 a causa del coronavirus, gli organizzatori sono già a lavoro per non farsi trovare impreparati il prossimo anno col ...