Coronavirus, gli italiani promuovono il Dpcm: 7 su 10 d’accordo con le misure del governo. Il maggiore consenso? Tra i giovani (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nuovi vincoli a bar, pub, ristoranti e locali, oltre al divieto di fare sport come calcetto e basket tra amici. I giovani sono i più colpiti dalla stretta anti-contagio del governo, eppure tra gli under 35 il consenso alle nuove misure restrittive tocca il picco massimo: sono favorevoli l’80% delle persone tra 18 e 34 anni. Il dato emerge dal sondaggio Emg Acqua/Adnkronos, secondo il quali gli italiani promuovono a larga maggioranza il Dpcm del premier Giuseppe Conte: ben sette su dieci (73%) approvano le norme per contrastare la diffusione della pandemia in un momento in cui la curva dei nuovi positivi continua a crescere. Inoltre, a mettere il placet sul decreto firmato da Conte le donne sono più numerose degli uomini e il provvedimento piace in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nuovi vincoli a bar, pub, ristoranti e locali, oltre al divieto di fare sport come calcetto e basket tra amici. Isono i più colpiti dalla stretta anti-contagio del, eppure tra gli under 35 ilalle nuoverestrittive tocca il picco massimo: sono favorevoli l’80% delle persone tra 18 e 34 anni. Il dato emerge dal sondaggio Emg Acqua/Adnkronos, secondo il quali glia larga maggioranza ildel premier Giuseppe Conte: ben sette su dieci (73%) approvano le norme per contrastare la diffusione della pandemia in un momento in cui la curva dei nuovi positivi continua a crescere. Inoltre, a mettere il placet sul decreto firmato da Conte le donne sono più numerose degli uomini e il provvedimento piace in ...

istsupsan : Al 12 ottobre nel mondo sono 1972 gli studi clinici registrati sul #covid19. 7?5? quelli in corso sui #vaccini ???,… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, a Milano l'indice Rt oltre quota 2. Nella città, gli ospedali Sacco e Fatebenefratelli accettano solo… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, oltre 100 positivi in una Rsa di Avezzano. Sono 85 gli anziani ospiti, gli altri sono operatori sanita… - NOstress100 : RT @DataroomCorsera: Da marzo gli italiani hanno donato quasi 815 milioni di euro – tra campagne istituzionali e private – per sostenere il… - antony220970 : RT @Eyes25Blue: Il vademecum, per come comportarci dentro casa, prevenendo il #coronavirus. Ma pensate che gli italiani sono tutti così cre… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus gli VIESTE - Nuovo caso di contagio da Coronavirus, gli "attualmente positivi" salgono a quattro Garganotv Covid, i contagi preoccupano il governo: si pensa al coprifuoco

Dopo gli elogi dell’Oms e un notevole calo dei contagi rispetto agli altri Paesi europei, l’Italia sta piano piano prendendo consapevolezza del pericolo di ...

Wall Street: ieri chiusura in lieve calo, pesa timore per casi Covid-19

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 16 ott - Ieri, terza seduta consecutiva in calo per gli indici a Wall Street, che pero' hanno quasi totalmente cancellato le perdite accumulate nella prima p ...

Dopo gli elogi dell’Oms e un notevole calo dei contagi rispetto agli altri Paesi europei, l’Italia sta piano piano prendendo consapevolezza del pericolo di ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 16 ott - Ieri, terza seduta consecutiva in calo per gli indici a Wall Street, che pero' hanno quasi totalmente cancellato le perdite accumulate nella prima p ...