Coronavirus, Fontana annuncia nuove strette per la Lombardia: ecco cosa cambia per i cittadini (Di venerdì 16 ottobre 2020) Attilio Fontana va altro il governo e per la Lombardia prevede misure più stringenti. Per frenare la seconda ondata di Coronavirus, il governatore ha stabilito una nuova ordinanza già al vaglio del Cts e che potrebbe entrare in vigore già da domani, 17 ottobre. Tra le misure indicate, ci sono nuovi orari in arrivo per bar e ristoranti. Secondo quanto apprende l'AGI per bar e pub la proposta è: dalle 18 stop alle somministrazioni al banco, mentre quelle ai tavoli sono ammesse fino alle 21, quando scatterà la chiusura. Per i ristoranti, invece, l'ipotesi è di anticipare la chiusura alle 23 (rispetto alle 24 stabilite nel Dpcm). Si pensa anche al divieto del consumo sul suolo pubblico. SCUOLA E TRASPORTI Si torna alle lezioni a distanza alternate e allo scaglionamento dell'orario di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Attiliova altro il governo e per laprevede misure più stringenti. Per frenare la seconda ondata di, il governatore ha stabilito una nuova ordinanza già al vaglio del Cts e che potrebbe entrare in vigore già da domani, 17 ottobre. Tra le misure indicate, ci sono nuovi orari in arrivo per bar e ristoranti. Secondo quanto apprende l'AGI per bar e pub la proposta è: dalle 18 stop alle somministrazioni al banco, mentre quelle ai tavoli sono ammesse fino alle 21, quando scatterà la chiusura. Per i ristoranti, invece, l'ipotesi è di anticipare la chiusura alle 23 (rispetto alle 24 stabilite nel Dpcm). Si pensa anche al divieto del consumo sul suolo pubblico. SCUOLA E TRASPORTI Si torna alle lezioni a distanza alternate e allo scaglionamento dell'orario di ...

myrtamerlino : Dopo #DeLuca anche #Fontana anticipa il Governo. Bar chiusi alle 21, ristoranti alle 23 e stop ai campionati dilett… - Tg3web : Coronavirus, è allarme in Lombardia dove nelle ultime 24 ore i casi sono raddoppiati. Preoccupa Milano. Il presiden… - SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, Fontana: “Nuove misure non saranno drammatiche” - RaRobyscorpione : RT @myrtamerlino: Dopo #DeLuca anche #Fontana anticipa il Governo. Bar chiusi alle 21, ristoranti alle 23 e stop ai campionati dilettantist… - Carmela_oltre : RT @paoloigna1: Titoli differenti per #Fontana e #Conte ma non stupsice -