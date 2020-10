Coronavirus: Fabrizio Corona è positivo, febbre e mal di gola per l’ex fotografo (Di sabato 17 ottobre 2020) Non c’è pace per Fabrizio Corona, dopo gli audio shock divulgati da Nina Moric e il rischio del ritorno in carcere che si ripresenta alla porta, l’ex re dei paparazzi ha annunciato di essere positivo al Coronavirus e di aver mostrato i primi sintomi. Questo il motivo per il quale Fabrizio Corona si è trincerato nel silenzio negli ultimi giorni, come lui stesso ha raccontato in una serie di Instagram Stories. Corona si trova al momento in isolamento domiciliare. Fabrizio Corona positivo al Coronavirus “Da tre giorni non parlo perché non volevo combinare disastri (…) ma ho fatto il tampone e sono risultato ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 17 ottobre 2020) Non c’è pace per, dopo gli audio shock divulgati da Nina Moric e il rischio del ritorno in carcere che si ripresenta alla porta, l’ex re dei paparazzi ha annunciato di essereale di aver mostrato i primi sintomi. Questo il motivo per il qualesi è trincerato nel silenzio negli ultimi giorni, come lui stesso ha raccontato in una serie di Instagram Stories.si trova al momento in isolamento domiciliare.al“Da tre giorni non parlo perché non volevo combinare disastri (…) ma ho fatto il tampone e sono risultato ...

