Coronavirus, ecco le Regioni in Italia a rischio lockdown

Ci sono dieci Regioni a rischio lockdown territoriali mentre da Nord a Sud cominciano ad arrivare le ordinanze degli enti locali che proibiscono di tutto e scoppiano anche le prime ribellioni, come quella di Arzano. Come spiega oggi La Stampa, il Report del monitoraggio settimanale di Iss e ministero della Salute indica che ben 10 Regioni sono a un livello di rischio moderato, ma ad alta probabilità di progressione rapida. Ovvero stanno scivolando velocemente verso quell'area rossa del rischio «alto», che fa poi scattare lockdown locali e chiusure progressive delle attività produttive.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ecco Coronavirus, ecco le 3 sindromi di chi ha il “long Covid” Wired Italia Lavoratori fragili, ci sono ancora figli e figliastri

Le novità introdotte dalla conversione del decreto Agosto lasciano nuovi dubbi sulla effettiva e reale cogenza - in ambito privato (a differenza che nell'impiego pubblico) - delle disposizione che pre ...

cosa utile purtroppo in questo peggioramento di emergenza da COVID-19. Ci sono anche i computer che mai come oggi sono diventati un alleato prezioso che permette di lavorare ovunque anche da casa in ...

