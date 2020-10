Coronavirus, è guerra Ronaldo-Spadafora: il Ministro durissimo contro CR7, “è arrogante e bugiardo” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Attraverso una diretta Instagram, Cristiano Ronaldo risponde ai migliaia di followers che gli chiedono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute: “Sto bene, sono asintomatico – ha detto il portoghese della Juventus – e vi ringrazio per i tanti messaggi di supporto. Spero di tornare presto ad allenarmi e a giocare“. “Sono in quarantena e voglio chiarire che non ho violato alcun protocollo. Abbiamo fatto tutto secondo le regole, sia io che la mia squadra, con tutte le autorizzazioni del caso. A un signore dall’Italia che dice che non ho rispettato il protocollo voglio dire che l’ho rispettato e sempre lo rispetterò“, ha aggiunto CR7. “Sono rientrato dal Portogallo perche’ io e la mia squadra ci siamo assicurati di rispettare tutte le procedure – continua il giocatore della Juve – ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) Attraverso una diretta Instagram, Cristianorisponde ai migliaia di followers che gli chiedono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute: “Sto bene, sono asintomatico – ha detto il portoghese della Juventus – e vi ringrazio per i tanti messaggi di supporto. Spero di tornare presto ad allenarmi e a giocare“. “Sono in quarantena e voglio chiarire che non ho violato alcun protocollo. Abbiamo fatto tutto secondo le regole, sia io che la mia squadra, con tutte le autorizzazioni del caso. A un signore dall’Italia che dice che non ho rispettato il protocollo voglio dire che l’ho rispettato e sempre lo rispetterò“, ha aggiunto CR7. “Sono rientrato dal Portogallo perche’ io e la mia squadra ci siamo assicurati di rispettare tutte le procedure – continua il giocatore della Juve – ...

umbriaOn : #Covid, #sanità: «#Regione chiede #sospensione attività non #urgenti. Non è la strada #giusta: servono #assunzioni»… - vnewsita : Coronavirus, Zinzi a De Luca: “Misure di guerra non nasconderanno il suo flop” - old_marlet : Bella e comprensibile spiegazione del modello preda-predatore e virus #SARSCoV2, di @ugobardi - Giovann91214513 : RT @tempoweb: #Salvini contro il #coprifuoco 'Ammazza-industrie' Si apre lo scenario più devastante - PaoloMadonnaDF : Bollettino di guerra del 16/10/2020: #coronavirus #coronavirusitalIa #COVID?19 #Covid_19 #COVIDIOTS #COVID19… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus guerra Coronavirus, Guerra: "La mascherina aiuta molto se viene indossata da tutti correttamente" L'HuffPost Covid, 1261 contagi in Campania. De Luca prepara il coprifuoco

Il presidente della regione spiega i motivi che lo hanno indotto a ordinare la didattica a distanza e sottolinea che la misura durerà due settimane ...

Coronavirus, i deputati seminano il panico per votare a distanza: "Volete il morto sulla coscienza?"

Il coronavirus getta nel panico la Camera dei deputati Dopo ... anche in presenza di un peggioramento della diffusione del virus in Parlamento". Insomma, è guerra aperta sul voto.

Il presidente della regione spiega i motivi che lo hanno indotto a ordinare la didattica a distanza e sottolinea che la misura durerà due settimane ...Il coronavirus getta nel panico la Camera dei deputati Dopo ... anche in presenza di un peggioramento della diffusione del virus in Parlamento". Insomma, è guerra aperta sul voto.