Coronavirus | è arrivato l’annuncio del Governo poco fa

AGI - Il dpcm per contrastare la diffusione del Coronavirus "consente alle Regioni, dove necessario, di adottare misure più restrittive". La ha ribadito Roberto Speranza specificando che "qualora si vogliano fare misure meno restrittive c'è bisogno di condivisione con il ministero della Salute". Secondo Speranza "tanti territori hanno fatto le loro scelte" ma occorre comunque "lavorare il più possibile insieme". "Nessuna decisione è stata assunta in questo momento: leggo un'abbondanza di indiscrezioni, ma noi siamo qui e analizziamo tutti i dati e ci confrontiamo con le regioni, non inseguiamo le indiscrezioni, è un problema serio non dobbiamo nasconderlo. Ci sono istituzioni, scienziati, che stanno lavorando, facciamo le cose per bene". Lo ha detto il ministro della Salute.

Attilio Fontana ha anticipato pubblicamente le proposte della Regione che esporrà al Comitato tecnico scientifico in merito al da farsi in Lombardia, dove l’epidemia da coronavirus ha ... a questo ...

Lo Spallanzani a Roma accetta solo pazienti Covid

L’avviso arriva nel giorno in cui i positivi al Covid-19 ricoverati allo Spallanzani di Roma hanno superato quota 200. Secondo quanto si è appreso, nell’istituto al momento la capienza è al 60-70%. La ...

Attilio Fontana ha anticipato pubblicamente le proposte della Regione che esporrà al Comitato tecnico scientifico in merito al da farsi in Lombardia, dove l'epidemia da coronavirus ha richiesto nuove misure. L'avviso arriva nel giorno in cui i positivi al Covid-19 ricoverati allo Spallanzani di Roma hanno superato quota 200. Secondo quanto si è appreso, nell'istituto al momento la capienza è al 60-70%.