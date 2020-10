Coronavirus, è allarme in Europa. I contagi volano in Francia, Spagna, Gb e Germania (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nel mondo i casi di Coronavirus sono più di 39 milioni. Secondo i dati della Johns Hopkins University da inizio della pandemia sono stati registrati 39.015.163. Mentre le vittime sono 1.099.727, 1.100. Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nel mondo i casi disono più di 39 milioni. Secondo i dati della Johns Hopkins University da inizio della pandemia sono stati registrati 39.015.163. Mentre le vittime sono 1.099.727, 1.100.

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: record di morti in #Russia, 286 in 24 ore Allarme #positivi anche in #Germania, #Londra passerà al li… - Corriere : Allarme in Parlamento, contagiati Gelmini, Lollobrigida e Crippa - Corriere : Milano, l’allarme di Sala: «In città Rt sopra 2, preoccupa la tendenza» - infoitinterno : Coronavirus, a Roma 342 nuovi casi. L'allarme di D'Amato: 'Siamo a livello arancione'. I dati Asl del 16 ottobre - AristarcoScann1 : RT @ottogattotto: #Iss e #ministerodellaSalute hanno lanciato l'allarme per la tenuta dei reparti di rianimazione in 10 Regioni. La seconda… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allarme Coronavirus, allarme in Parlamento: contagiati i capigruppo Gelmini, Crippa e Lollobrigida: «Montecitorio è... Corriere della Sera COVID: ALLARME FIPE, “COPRIFUOCO SARA’ CATASTROFE PER PUBBLICI ESERCIZI, IN FUMO 44 MILIONI DI EURO AL GIORNO”

A lanciare l’allarme – riporta AskaNews – è Fipe ... 18:46 - FABRIZIO CORONA POSITIVO AL CORONAVIRUS: "FEBBRE A 39 PER TRE GIORNI" 18:39 - VIENE INVESTITA DAL TRATTORE E MUORE SCHIACCIATA ...

Coronavirus: salgono i casi in Europa, nuovo record in Germania

Picco contagi Bosnia-Erzegovina. Nuovo picco dei contagi anche in Bosnia-Erzegovina, dove nelle ultime 24 ore i nuovi casi di coronavirus sono stati 621, con otto decessi. Il record della Germania.

A lanciare l’allarme – riporta AskaNews – è Fipe ... 18:46 - FABRIZIO CORONA POSITIVO AL CORONAVIRUS: "FEBBRE A 39 PER TRE GIORNI" 18:39 - VIENE INVESTITA DAL TRATTORE E MUORE SCHIACCIATA ...Picco contagi Bosnia-Erzegovina. Nuovo picco dei contagi anche in Bosnia-Erzegovina, dove nelle ultime 24 ore i nuovi casi di coronavirus sono stati 621, con otto decessi. Il record della Germania.