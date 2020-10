Coronavirus, dodici positivi al Montpellier (Di venerdì 16 ottobre 2020) Montpellier - Nuovo focolaio di Coronavirus in Ligue 1. Otto giocatori del Montpellier e quattro membri dello staff sono stati posti in isolamento dopo essere risultati positivi ai controlli. Il resto ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020)- Nuovo focolaio diin Ligue 1. Otto giocatori dele quattro membri dello staff sono stati posti in isolamento dopo essere risultatiai controlli. Il resto ...

Record di aumenti giornalieri di casi di coronavirus in Francia e Germania ... ristoranti e centri sportivi in sette delle sue dodici regioni, compresa la capitale Lubiana.

Montpellier, otto calciatori e quattro membri dello staff positivi al Covid-19

Otto giocatori del Montpellier e quattro membri dello staff tecnico positivi al Covid-19. Questo è quanto registrato dalla squadra francese grazie ai test tampone effettuati nella giornata di giovedì ...

