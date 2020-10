Coronavirus: didattica a distanza e chiusura anticipata per bar e ristoranti? (Di venerdì 16 ottobre 2020) I contagi continuano a crescere e nonostante le restrizioni imposte con l’ultimo decreto, si sta pensando a lockdown localizzati e altre norme che possano inasprire i divieti per la popolazione. Si medita sulla didattica a distanza, almeno per le scuole superiori. Ma non per la poca sicurezza offerta dalle scuole, dove le restrizioni si rispettano. Bensì per l’affollamento dei mezzi di trasporto pubblico sui quali i giovani viaggiano per raggiungere le scuole. Non sarebbe più facile agire sui mezzi di trasporto mettendone a disposizione un maggior numero nelle ore in cui gli studenti si spostano piuttosto che penalizzare ancora la scuola? Un’altra ipotesi su cui il governo sta meditando è quella di imporre un coprifuoco ancora più restrittivo ai locali commerciali come bar e ... Leggi su pensioniefisco (Di venerdì 16 ottobre 2020) I contagi continuano a crescere e nonostante le restrizioni imposte con l’ultimo decreto, si sta pensando a lockdown localizzati e altre norme che possano inasprire i divieti per la popolazione. Si medita sulla, almeno per le scuole superiori. Ma non per la poca sicurezza offerta dalle scuole, dove le restrizioni si rispettano. Bensì per l’affollamento dei mezzi di trasporto pubblico sui quali i giovani viaggiano per raggiungere le scuole. Non sarebbe più facile agire sui mezzi di trasporto mettendone a disposizione un maggior numero nelle ore in cui gli studenti si spostano piuttosto che penalizzare ancora la scuola? Un’altra ipotesi su cui il governo sta meditando è quella di imporre un coprifuoco ancora più restrittivo ai locali commerciali come bar e ...

Agenzia_Ansa : Coronavirus, la Campania chiude le scuole fino al 30 ottobre. Da domani solo didattica a distanza. Sospese le attiv… - sole24ore : Coronavirus: in arrivo coprifuoco dalle 22. Allo studio chiusura di palestre, parrucchieri, centri estetici e cinem… - Corriere : Coprifuoco alle dieci della sera e didattica a distanza nelle scuole superiori. È su queste nuove misure che nel go… - infoitinterno : Coronavirus in Lombardia, Fontana: 'Didattica a distanza parziale per le superiori, ridurre persone su trasporto pu… - SoniaLaVera : RT @sole24ore: Coronavirus: in arrivo coprifuoco dalle 22. Allo studio chiusura di palestre, parrucchieri, centri estetici e cinema. Ipotes… -