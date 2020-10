Coronavirus, De Luca chiude i locali senza posti a sedere. “E per Halloween coprifuoco alle 22” (Di venerdì 16 ottobre 2020) NAPOLI – “Le attività che non hanno posti a sedere e lavorano per asporto, in quanto questo determina assembramenti, saranno vietate. È una misura inevitabile, dobbiamo evitare assembramenti davanti ai locali e in orari notturni. Deve essere bloccata la movida, è inutile fare appelli al senso di responsabilità, abbiamo percentuale di irresponsabili che non capiscono le cose più elementari”. Lo annuncia Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in una diretta Facebook. COPRIFUOCO DALLE 22 NEL WEEKEND DI HALLOWEEN Leggi su dire (Di venerdì 16 ottobre 2020) NAPOLI – “Le attività che non hanno posti a sedere e lavorano per asporto, in quanto questo determina assembramenti, saranno vietate. È una misura inevitabile, dobbiamo evitare assembramenti davanti ai locali e in orari notturni. Deve essere bloccata la movida, è inutile fare appelli al senso di responsabilità, abbiamo percentuale di irresponsabili che non capiscono le cose più elementari”. Lo annuncia Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in una diretta Facebook. COPRIFUOCO DALLE 22 NEL WEEKEND DI HALLOWEEN

