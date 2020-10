Coronavirus | Conte critica De Luca | «Troppo facile chiudere le scuole | non è la soluzione migliore» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 16 ottobre 2020), ultime notizie del 16 ottobre (Italia/Mondo)Giuseppeboccia la decisione di Vincenzo Dedilein Campania per tentare di arginare la seconda ondata della pandemia di. Il presidente del Consiglio ha spiegato che a suo giudizio la chiusura in blocco di tutti gli istituti «non è la». Dal monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (Iss), ha detto, risulta che la «trasmissione scolastica del virus è molto bassa» (per De, però, le cose in Campania andrebbero diversamente, ndr). Inoltre, ha aggiunto il premier, così si prende una strada che «sembra a portata di mano e ...