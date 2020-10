Coronavirus, Conte: “Chiudere le scuole non è il segnale migliore” (Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA – “Abbiamo lavorato per realizzare delle condizioni di sicurezza. E anche i dati dell’Iss confermano che la curva del contagio a scuola è molto molto bassa. Chiudere in blocco la scuola non è la soluzione migliore. È una soluzione che sembra molto facile, ma non è il miglior segnale che stiamo dando“. Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso di un punto stampa nella notte dopo la prima giornata di Consiglio europeo. Leggi su dire (Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA – “Abbiamo lavorato per realizzare delle condizioni di sicurezza. E anche i dati dell’Iss confermano che la curva del contagio a scuola è molto molto bassa. Chiudere in blocco la scuola non è la soluzione migliore. È una soluzione che sembra molto facile, ma non è il miglior segnale che stiamo dando“. Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso di un punto stampa nella notte dopo la prima giornata di Consiglio europeo.

