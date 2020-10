Coronavirus, contagi record in Italia: oltre diecimila nelle ultime 24 ore (Di venerdì 16 ottobre 2020) Leggo un'abbondanza di indiscrezioni, ma noi siamo qui e analizziamo tutti i dati, ci confrontiamo con le Regioni". Lo ha detto il ministro per la Salute, Roberto Speranza, a Fiorenzuola d'Arda nel ... Leggi su nuovosud (Di venerdì 16 ottobre 2020) Leggo un'abbondanza di indiscrezioni, ma noi siamo qui e analizziamo tutti i dati, ci confrontiamo con le Regioni". Lo ha detto il ministro per la Salute, Roberto Speranza, a Fiorenzuola d'Arda nel ...

rtl1025 : Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute i… - Agenzia_Ansa : Nuovo record assoluto di contagi in Italia per il Coronavirus: 8.804 casi (ieri 7.332). I morti raddoppiano in un s… - VincenzoDeLuca : #CORONAVIRUS: appuntamento tra pochi minuti in #direttafacebook per fare il punto della situazione, aggiornarvi sui… - MarinoBruschini : RT @GIMBE: ?? COVID-19: andamento giornaliero #tamponi diagnostici e la percentuale di positivi per giorno. #COVID19 #Covid_19 #contagi #d… - UdineseTV : Coronavirus: 165 nuovi contagi e un nuovo decesso - -