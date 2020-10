Coronavirus, c’è una data per il vaccino: “Richiesta nella terza settimana di novembre” (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’americana Pfizer punta a sottoporre “nella terza settimana di novembre” all’autorità regolatoria Usa Food and Drug Administration (Fda) la richiesta per un’autorizzazione di emergenza del suo vaccino contro Covid-19, se tutti i dati attesi risulteranno positivi sotto il profilo della sicurezza e dell’efficacia. Lo annuncia in una lettera aperta il Ceo del colosso farmaceutico statunitense Alber Bourla. “Tutti i dati contenuti nella nostra domanda di via libera – tiene a precisare l’amministratore delegato – sarebbero stati esaminati non solo dagli scienziati della Fda, ma anche da un gruppo esterno di esperti indipendenti in una riunione pubblica convocata dall’agenzia“. “Abbiamo una data. ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’americana Pfizer punta a sottoporre “di novembre” all’autorità regolatoria Usa Food and Drug Administration (Fda) la richiesta per un’autorizzazione di emergenza del suocontro Covid-19, se tutti i dati attesi risulteranno positivi sotto il profilo della sicurezza e dell’efficacia. Lo annuncia in una lettera aperta il Ceo del colosso farmaceutico statunitense Alber Bourla. “Tutti i dati contenutinostra domanda di via libera – tiene a precisare l’amministratore delegato – sarebbero stati esaminati non solo dagli scienziati della Fda, ma anche da un gruppo esterno di esperti indipendenti in una riunione pubblica convocata dall’agenzia“. “Abbiamo una. ...

