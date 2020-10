Coronavirus, Boccia alle Regioni: “Chi chiude le scuole si assuma la responsabilità” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Alta tensione tra Stato e Regioni. Boccia ai governatori: “Noi vi abbiamo aiutato. Aspettiamo le vostre risposte”. ROMA – Alta tensione tra Stato e Regioni. La decisione di chiudere le scuole in Campania non è stata condivisa dal ministro Boccia. Durante l’ultima Conferenza il titolare degli Affari Regionali ha ricordato che “i due pilastri da tutelare sono scuola e lavoro e se le ordinanze incidono su quegli ambiti, sarebbe più opportuno un raccordo tra Governo e Regioni“. Boccia alle Regioni: “Attendiamo delle risposte” Un confronto, almeno secondo quanto riferito dall’Ansa, molto teso. “Massima disponibilità e massima ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Alta tensione tra Stato eai governatori: “Noi vi abbiamo aiutato. Aspettiamo le vostre risposte”. ROMA – Alta tensione tra Stato e. La decisione dire lein Campania non è stata condivisa dal ministro. Durante l’ultima Conferenza il titolare degli Affari Regionali ha ricordato che “i due pilastri da tutelare sono scuola e lavoro e se le ordinanze incidono su quegli ambiti, sarebbe più opportuno un raccordo tra Governo e“.: “Attendiamo delle risposte” Un confronto, almeno secondo quanto riferito dall’Ansa, molto teso. “Massima disponibilità e massima ...

