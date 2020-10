Coronavirus, Arcuri: “Regioni attivino altri 1.600 posti di terapia intensiva” (Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA – “Da parte nostra c’e’ totale disponibilita’ a lavorare insieme per contrastare la seconda ondata, valorizzando l’esperienza fatta a marzo/aprile, sapendo che il tempo e’ una variabile fondamentale. A ieri abbiamo somministrato oltre 13 milioni di tamponi (11 milioni dal commissario e 2 milioni dalle Regioni). Abbiamo inviato due giorni fa una lettera alle Regioni in cui si chiedeva di comunicare il fabbisogno di tamponi e reagenti per poter chiudere la nuova offerta. Attendo loro indicazioni per poter procedere ulteriormente. Altri 5 milioni di tamponi sono gia’ acquistati”. Cosi’ secondo quanto si apprende, il commissario straordinario Domenico Arcuri sull’emergenza Coronavirus, al termine della conferenza Stato-Regioni. Leggi su dire (Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA – “Da parte nostra c’e’ totale disponibilita’ a lavorare insieme per contrastare la seconda ondata, valorizzando l’esperienza fatta a marzo/aprile, sapendo che il tempo e’ una variabile fondamentale. A ieri abbiamo somministrato oltre 13 milioni di tamponi (11 milioni dal commissario e 2 milioni dalle Regioni). Abbiamo inviato due giorni fa una lettera alle Regioni in cui si chiedeva di comunicare il fabbisogno di tamponi e reagenti per poter chiudere la nuova offerta. Attendo loro indicazioni per poter procedere ulteriormente. Altri 5 milioni di tamponi sono gia’ acquistati”. Cosi’ secondo quanto si apprende, il commissario straordinario Domenico Arcuri sull’emergenza Coronavirus, al termine della conferenza Stato-Regioni.

fattoquotidiano : Coronavirus, Conte rassicura: “A breve 5 milioni di test rapidi ai medici di famiglia. Arcuri sta concludendo la ga… - antoniodb69 : RT @tempoweb: Le terapie intensive? Lavori mai partiti Il commissario #arcuri finisce sotto accusa - eloisa_pi : @Il_Brillante Se tutti avessero fatto quello per cui sono stati/sono pagati…e invece, per esempio - DOscarLancini : Dal territorio ancora una volta arrivano #proposte importanti per supplire alle evidenti mancanze del tandem Azzol… - valerio68100679 : RT @claudio_2022: Coronavirus, i lavori per le terapie intensive mai partiti. Il Domani: 'I soldi c'erano, il commissario Arcuri non ha spe… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Arcuri Coronavirus, Franceschini chiede al premier un vertice urgente per il via libera a nuove misure la Repubblica Franceska Pepe "come Ambra con Boncompagni": brutto sospetto al GF Vip

Festeggiamenti per il battesimo di Elia Roberto con i genitori Francesco e Kristene Iavarone organizzato da Daniela Javarone con il marito Mario,con ...

Terapie intensive, il commissario Arcuri: Regioni non hanno attivato 1.600 posti. Sardegna “ad alto rischio”

Il commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri, a margine della Conferenza Stato-Regioni, lancia l'allarme sui ritardi dei vertici sanitari regionali, che a suo dire non starebbero facendo abbastanza ...

Festeggiamenti per il battesimo di Elia Roberto con i genitori Francesco e Kristene Iavarone organizzato da Daniela Javarone con il marito Mario,con ...Il commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri, a margine della Conferenza Stato-Regioni, lancia l'allarme sui ritardi dei vertici sanitari regionali, che a suo dire non starebbero facendo abbastanza ...