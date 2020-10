Coronavirus, anche la Germania sfonda quota 7mila casi in un giorno: 7.334 nuovi contagi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nuovo record di casi di Coronavirus in Germania, che dopo l’Italia supera la soglia dei 7mila contagiati in un giorno: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 7.334 nuovi positivi. Sale il numero dei morti: sono 24 le persone decedute solo giovedì. Crescono anche i numeri dei pazienti in terapia intensiva: in questo momento ci sono 655 letti occupati, erano 487 una settimana fa e 362 a inizio ottobre. Tuttavia, attualmente in Germania sono ancora disponibili circa 8.700 letti per terapia intensiva e sub-intensiva. Germania – Il timore delle autorità tedesche è che si stia andando verso una crescita esponenziale dei contagi: già ieri infatti era stato registrato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nuovo record didiin, che dopo l’Italia supera la soglia deiati in un: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 7.334positivi. Sale il numero dei morti: sono 24 le persone decedute solo giovedì. Cresconoi numeri dei pazienti in terapia intensiva: in questo momento ci sono 655 letti occupati, erano 487 una settimana fa e 362 a inizio ottobre. Tuttavia, attualmente insono ancora disponibili circa 8.700 letti per terapia intensiva e sub-intensiva.– Il timore delle autorità tedesche è che si stia andando verso una crescita esponenziale dei: già ieri infatti era stato registrato ...

L’80% delle risorse serve per i dispositivi di protezione. I dati della fondazione Openpolis su bandi e gestione commissariale dell’emergenza ...

ROMA, 16 OTT - Gentilezza contro pugno duro. Domani la Nuova Zelanda andrà al voto per scegliere tra la premier uscente Jacinda Ardern, la 40enne leader del partito laburista che ha improntato la sua ...

