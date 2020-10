Coronavirus, allerta in tutta Italia: verso nuove restrizioni - Preoccupano Lombardia con Milano e la Campania (Di venerdì 16 ottobre 2020) commenta IPA L'epidemia da Covid-19 in Italia è entrata in una 'fase acuta' e, nel prossimo mese, rischia di raggiungere 'valori critici' in alcune Regioni. Lo rivela il monitoraggio settimanale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 ottobre 2020) commenta IPA L'epidemia da Covid-19 inè entrata in una 'fase acuta' e, nel prossimo mese, rischia di raggiungere 'valori critici' in alcune Regioni. Lo rivela il monitoraggio settimanale ...

Mentre Londra passa alla categoria di allerta 'alta' per il Covid-19, il Regno Unito introduce una quarantena obbligatoria di 14 giorni per gli arrivi dall'Italia. Era stato da poco pubblicato il ...

Gli esperti parlano ormai di fase acuta dell'epidemia: servono interventi rapidi ed efficaci, soprattutto a livello regionale. Locatelli: il trend si può ancora invertire se seguiamo le regole ...

