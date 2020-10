Coronavirus, Agnelli: “Calcio perde per la prima volta da 20 anni. Perdiamo 3,9 miliardi per lo stadio, 1,5 per mancati accordi e 1 per diritti tv” (Di venerdì 16 ottobre 2020) “La reale situazione la potremo avere solo nell’autunno 2021, ora possiamo basarci solo su stime considerando un incremento del pubblico graduale fino al 100%. Come stadio Perdiamo circa 3.2-3.9 miliardi di euro, come mancati accordi circa 1.5 miliardi, e come revisione di diritti tv di circa 1 miliardo – così Andrea Agnelli, presidente della Juventus, dopo l’Assemblea degli Azionisti -. C’è un recupero dei costi che risparmiamo, ma c’è tutta una attività del calcio mercato che ha il suo impatto. Tutti i mercati hanno perso una grossa fetta dei trasferimenti, tranne l’Inghilterra. In Italia abbiamo speso 700 milioni contro 1.2 miliardi. È un effetto a cascata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) “La reale situazione la potremo avere solo nell’autunno 2021, ora possiamo basarci solo su stime considerando un incremento del pubblico graduale fino al 100%. Comecirca 3.2-3.9di euro, comecirca 1.5, e come revisione ditv di circa 1 miliardo – così Andrea, presidente della Juventus, dopo l’Assemblea degli Azionisti -. C’è un recupero dei costi che risparmiamo, ma c’è tutta una attività del calcio mercato che ha il suo impatto. Tutti i mercati hanno perso una grossa fetta dei trasferimenti, tranne l’Inghilterra. In Italia abbiamo speso 700 milioni contro 1.2. È un effetto a cascata ...

