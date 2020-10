Coronavirus, 85 poliziotti penitenziari e 54 detenuti positivi nelle carceri italiane (Di venerdì 16 ottobre 2020) "Gli ultimi dati forniti dall'Amministrazione penitenziaria ci dicono che sono positivi al virus 85 poliziotti penitenziari e 54 detenuti, quasi tutti seguiti e gestiti internamente agli istituti. 5 sono i positivi tra i “civili”, ossia appartenenti alle Funzioni centrali. Non c'è alcun allarmismo circa il “Coronavirus”, dunque, ma richiamo il Ministero della Giustizia ed in particolare il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria a predisporre adeguati interventi a tutela delle donne e degli uomini del Corpo di Polizia penitenziaria, in servizio nella prima linea delle Sezioni detentive 24 ore giorni, e di tutti gli operatori penitenziari”. E' l'auspicio di Donato Capece, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 ottobre 2020) "Gli ultimi dati forniti dall'Amministrazionea ci dicono che sonoal virus 85e 54, quasi tutti seguiti e gestiti internamente agli istituti. 5 sono itra i “civili”, ossia appartenenti alle Funzioni centrali. Non c'è alcun allarmismo circa il “”, dunque, ma richiamo il Ministero della Giustizia ed in particolare il Dipartimento dell'Amministrazionea a predisporre adeguati interventi a tutela delle donne e degli uomini del Corpo di Poliziaa, in servizio nella prima linea delle Sezioni detentive 24 ore giorni, e di tutti gli operatori”. E' l'auspicio di Donato Capece, ...

forestale82 : RT @NOTONLYMARSHALL: Coronavirus, in Italia sono 85 i poliziotti penitenziari e 54 i detenuti nelle carceri positivi al virus. Nel carcere… - NOTONLYMARSHALL : Coronavirus, in Italia sono 85 i poliziotti penitenziari e 54 i detenuti nelle carceri positivi al virus. Nel carce… - Orwell1927 : Coronavirus e polizia a casa, il retroscena: così Franco Gabrielli ha frenato Roberto Speranza… - laprovinciacr : #Cremona Coronavirus. Di scorta al Giro d'Italia, positivi quattro poliziotti - setteBIT : Al #RAIgiro va in onda il rispetto delle regole anti #Coronavirus con @DeStefanoAless che passa il suo microfono a… -