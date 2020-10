Coronavirus | 31enne intubato allo Spallanzani | carica virale altissima

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Valentina Dardari Il gestore di un pub si trova nel reparto di terapia intensiva dello. Era sano, in poco tempo la situazione è degenerata Un ragazzo di 31 anni è ricoverato a causa delin gravi condizioni da mercoledì scorso all'ospedaledi Roma. L’uomo, gestore di un locale molto conosciuto di Ostia, “La Casa Clandestina”, fino a qualche giorno fa era sano e in buone condizioni fisiche. Improvvisamente però le sue condizioni sono peggiorate. Diego Gianella, questo il suo nome, risultato positivo al Covid, era stato in un primo momento portato al Grassi di Ostia.positivo alricoverato in gravi condizioni Preoccupazione da parte dei medici che lo hanno in cura. Il paziente infatti, nonostante ...