Coronavirus, 31enne intubato a Roma: "Carica virale altissima", l'apparato respiratorio ha collassato (Di venerdì 16 ottobre 2020) Preoccupazione dei medici per il giovane gestore del pub di Ostia ricoverato in rianimazione. Era sano, in buone condizioni, ma nel giro di poche ore la situazione è degenerata Leggi su repubblica (Di venerdì 16 ottobre 2020) Preoccupazione dei medici per il giovane gestore del pub di Ostia ricoverato in rianimazione. Era sano, in buone condizioni, ma nel giro di poche ore la situazione è degenerata

Preoccupazione per un 31enne di Ostia ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dello Spallanzani di Roma.

