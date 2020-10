Coronavirus, 10.010 contagi con meno tamponi. I morti sono 55, crescono le terapie intensive (Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA – Sono 10.010 i nuovi casi registrati oggi in Italia, contro gli 8.804 contagiati registrati ieri. In calo il numero dei tamponi che oggi sono 150.377, 12mila meno di ieri. Diminuiscono i decessi, 55 oggi (ieri erano 83), per un totale di 36.427. Crescono le terapie intensive, +52 (ieri +47), arrivando a un totale di 638. Questi i dati che emergono dal bollettino del ministero della Salute di oggi.NEL LAZIO 795 NUOVI CASI (342 A ROMA) E 5 DECESSI Leggi su dire (Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA – Sono 10.010 i nuovi casi registrati oggi in Italia, contro gli 8.804 contagiati registrati ieri. In calo il numero dei tamponi che oggi sono 150.377, 12mila meno di ieri. Diminuiscono i decessi, 55 oggi (ieri erano 83), per un totale di 36.427. Crescono le terapie intensive, +52 (ieri +47), arrivando a un totale di 638. Questi i dati che emergono dal bollettino del ministero della Salute di oggi.NEL LAZIO 795 NUOVI CASI (342 A ROMA) E 5 DECESSI

