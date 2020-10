Corona virus: Puglia, peggio della media nazionale nell’ultima settimana Fondazione Gimbe (Di venerdì 16 ottobre 2020) Di Francesco Santoro: Novantanove attualmente positivi per centomila abitanti con una percentuale di incremento dei casi totali del 16,9 per cento; 528 casi testati per 100mila abitanti con un rapporto tra positività riscontrate e casi testati del 6,7 per cento e un rapporto tra ospedalizzati e casi attivi dell’8,3 per cento. Il monitoraggio settimanale (7-13 ottobre) sull’evoluzione della pandemia da Covid-19 effettuato da Gimbe parla chiaro: la Puglia registra una performance peggiore rispetto alla media nazionale per quanto concerne la percentuale di incremento dei casi totali; i casi testati per 100mila abitanti e il rapporto tra ricoverati e casi attivi. «Nell’ultima settimana –commenta il presidente ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 16 ottobre 2020) Di Francesco Santoro: Novantanove attualmente positivi per centomila abitanti con una percentuale di incremento dei casi totali del 16,9 per cento; 528 casi testati per 100mila abitanti con un rapporto tra positività riscontrate e casi testati del 6,7 per cento e un rapporto tra ospedalizzati e casi attivi dell’8,3 per cento. Il monitoraggiole (7-13 ottobre) sull’evoluzionepandemia da Covid-19 effettuato daparla chiaro: laregistra una performancere rispetto allaper quanto concerne la percentuale di incremento dei casi totali; i casi testati per 100mila abitanti e il rapporto tra ricoverati e casi attivi. «Nell’ultima–commenta il presidente ...

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus Coronavirus 'Epidemia in fase acuta. Il virus circola in tutto il Paese' - Salute & Benessere Agenzia ANSA L’allerta Coronavirus, Rt a 1.17, solo due regioni sotto 1. Primi lockdown locali, si intensificano le zone rosse

Record di contagi e di tamponi. Raddoppiano le vittime. L’epidemia accelera, il virus circola in tutto il Paese, aumenta il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica e ...

Coronavirus, 377 positivi nel trapanese. Attenzione in Sicilia ai furbetti del tampone

L’unico modo per fermare la circolazione del virus è quello di mantenere la distanza e indossare la mascherina, evitando assembramenti e atti leggerezza che potrebbero davvero compromettere la salute ...

Record di contagi e di tamponi. Raddoppiano le vittime. L'epidemia accelera, il virus circola in tutto il Paese, aumenta il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica e ...L'unico modo per fermare la circolazione del virus è quello di mantenere la distanza e indossare la mascherina, evitando assembramenti e atti leggerezza che potrebbero davvero compromettere la salute ...