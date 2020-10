Coprifuoco per coronavirus in Italia, cosa c’è di vero (Di venerdì 16 ottobre 2020) Davvero c’è una possibilità di un Coprifuoco per coronavirus in Italia? In realtà sì, e anche in maniera concreta. Perché, al momento, la situazione dei contagi è allarmante e il governo sta studiando delle misure più severe senza dover per forza arrivare al lockdown. Al momento, si stanno ancora valutando – ma è troppo presto per farlo – gli effetti dell’obbligo delle mascherine all’aperto e della raccomandazione di non invitare più di sei persone nelle abitazioni private. Ma tra qualche giorno, il Coprifuoco potrebbe essere la contromisura principale per fronteggiare un costante aumento dei casi. LEGGI ANCHE > Secondo Conte, la chiusura delle scuole non è la soluzione migliore VIDEO ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Davc’è una possibilità di unperin? In realtà sì, e anche in maniera concreta. Perché, al momento, la situazione dei contagi è allarmante e il governo sta studiando delle misure più severe senza dover per forza arrivare al lockdown. Al momento, si stanno ancora valutando – ma è troppo presto per farlo – gli effetti dell’obbligo delle mascherine all’aperto e della raccomandazione di non invitare più di sei persone nelle abitazioni private. Ma tra qualche giorno, ilpotrebbe essere la contromisura principale per fronteggiare un costante aumento dei casi. LEGGI ANCHE > Secondo Conte, la chiusura delle scuole non è la soluzione migliore VIDEO ...

