Coprifuoco in Italia dal weekend? Il comitato scientifico pressa il governo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Pressing del comitato scientifico sul governo Conte per l'adozione di misure più restrittive in vista del weekend, alla luce dell'impennata di casi positivi. Tra le ipotesi suggerite dagli scienziati l'istituzione di un Coprifuoco serale e l'adozione della didattica a distanza. E' escluso per il momento un nuovo lockdown ma a Palazzo Chigi - secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera - si sta valutando l'ipotesi, appunto, di un Coprifuoco, un nuovo provvedimento potrebbe imporre a bar, ristoranti e altri pubblici esercizi di abbassare le saracinesche alle 22 e ai cittadini di non uscire più di casa oltre quell'ora. Si guarda dunque al modello della Francia che ieri ha toccato un record giornaliero superando la soglia dei 30mila casi: in un solo ...

