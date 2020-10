Convocati Napoli Atalanta: ci sono Ilicic e Miranchuk (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’Atalanta ha comunicato la lista dei Convocati in vista della trasferta di Napoli: ci sono anche Josip Ilicic e Aleksej Miranchuk L’Atalanta ha comunicato la lista dei Convocati in vista della trasferta di Napoli. Buone notizie per il tecnico Gian Piero Gasperini: ci sono anche Josip Ilicic e Aleksej Miranchuk. 🙌🤩 Anche Josip #Iličić e Aleksej #Miranchuk in viaggio verso Napoli!👨‍🏫🇷🇺 El Profesor and Miranchuk are in the squad list for #NapoliAtalanta!#SerieATIM #GoAtalantaGo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’ha comunicato la lista deiin vista della trasferta di: cianche Josipe AleksejL’ha comunicato la lista deiin vista della trasferta di. Buone notizie per il tecnico Gian Piero Gasperini: cianche Josipe Aleksej. 🙌🤩 Anche Josip #Iličić e Aleksej #in viaggio verso!👨‍🏫🇷🇺 El Profesor andare in the squad list for #!#SerieATIM #GoGo ...

Bergamo, 16 ottobre 2020 - Domani l’Atalanta a Napoli festeggerà il suo compleanno ... che ha perso un mese ma ora è pronto a inserirsi, sarà anche lui tra i convocati”, ha confermato Gasp. Che al San ...

Una notizia positiva per i tifosi della Dea e per tutto il calcio italiano, che aveva sentito la mancanza del bomber sloveno. Ilicic era tornato nel suo paese durante l’emergenza Coronavirus, per ...

