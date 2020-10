Conte: 'Nuova strategia contro il Covid, evitare il lockdown' (Di venerdì 16 ottobre 2020) 'Dobbiamo evitare il lockdown, non dico che è meno pericolosa l'ondata, ma che abbiamo lavorato. Dobbiamo affrontare questa ondata con strategia diversa e Nuova, che non prevede più il lockdown'. Lo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 ottobre 2020) 'Dobbiamoil, non dico che è meno pericolosa l'ondata, ma che abbiamo lavorato. Dobbiamo affrontare questa ondata condiversa e, che non prevede più il'. Lo ...

Corriere : Conte pronto alla nuova strettaIl governo valuta il coprifuocoTutti a casa alle dieci d... - MediasetTgcom24 : Conte: 'Nuova strategia contro il Covid, evitare il lockdown' #GIUSEPPECONTE - VauroSenesi : #13ottobre Aumento dei #contagi #COVID__19... La mia nuova vignetta, oggi in edicola con Il Fatto! #Conte #lockdown… - Giacinto_Bruno : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, contagi a quota 10mila. Governo verso una nuova stretta. Conte: non un #lockdown, nuova strategia #ANSA https://… - Guerino78 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, contagi a quota 10mila. Governo verso una nuova stretta. Conte: non un #lockdown, nuova strategia #ANSA https://… -