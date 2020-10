Conte “Coronavirus? No a polemiche, andiamo avanti tutti insieme” (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Abbiamo passato tutti un periodo molto difficile a causa del Covid-19. Poi mi è sembrato che ci siamo un dimenticati del problema. Ora il periodo complicato sta tornando. Dobbiamo agire tutti insieme, soprattutto nel nostro sport. Dobbiamo unirci e cercare di fare il massimo, ognuno nel proprio ambito, senza perdere tempo in polemiche sul numero dei giocatori positivi o su altro”. Così, alla vigilia del derby di Milano, il tecnico dell'Inter, Antonio Conte. “Noi del calcio dobbiamo affrontare la situazione attuale nel migliore dei modi e dobbiamo andare avanti tutti insieme. Fermarsi nuovamente sarebbe disastroso per tutti”, ha aggiunto l'allenatore dell'Inter, che ha mostrato ancora una volta di avere le idee chiare. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Abbiamo passatoun periodo molto difficile a causa del Covid-19. Poi mi è sembrato che ci siamo un dimenticati del problema. Ora il periodo complicato sta tornando. Dobbiamo agireinsieme, soprattutto nel nostro sport. Dobbiamo unirci e cercare di fare il massimo, ognuno nel proprio ambito, senza perdere tempo insul numero dei giocatori positivi o su altro”. Così, alla vigilia del derby di Milano, il tecnico dell'Inter, Antonio. “Noi del calcio dobbiamo affrontare la situazione attuale nel migliore dei modi e dobbiamo andareinsieme. Fermarsi nuovamente sarebbe disastroso per”, ha aggiunto l'allenatore dell'Inter, che ha mostrato ancora una volta di avere le idee chiare. ...

