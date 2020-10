Consiglio Europeo: Conte abbandona i lavori e delega la Merkel a tutelare gli interessi dell’Italia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nel Consiglio Europeo, se un leader deve assentarsi o non può essere presente per qualsiasi motivo, può delegare a rappresentarlo solo un altro membro del Consiglio stesso, che è composto dai capi di Stato e di governo Leggi su firenzepost (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nel, se un leader deve assentarsi o non può essere presente per qualsiasi motivo, puòre a rappresentarlo solo un altro membro delstesso, che è composto dai capi di Stato e di governo

GiuseppeConteIT : Un breve aggiornamento da Bruxelles al termine della prima giornata di lavori al Consiglio europeo #EUCO - Palazzo_Chigi : Dichiarazioni alla stampa del Presidente @GiuseppeConteIT prima dei lavori del Consiglio europeo #EUCO. In diretta… - DantiNicola : Recovery Fund, Pac, Consiglio Europeo e Brexit. Tanti sono gli argomenti che abbiamo affrontato in questa settimana… - pezslaugh : RT @perchetendenza: 'Merkel': Perché Giuseppe Conte ha lasciato in anticipo il Consiglio europeo per essere presente ai funerali di Jole Sa… - kariuki74 : RT @Adnkronos: Ue, #Conte delega #Merkel per fine Consiglio Europeo -