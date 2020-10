Consigli Fantacalcio | Attaccanti | la FLOP 5 della 4a giornata

Leggi su giornal

(Di venerdì 16 ottobre 2020)ati 4a– Tra i momenti più difficili per ogni appassionato dic’è quelloscelta deglida schierare. Se i top di reparto difficilmente si lasciano fuori, ci sono le seconde scelte che vanno messe o tolte in base al calendario più o meno favorevole. Come sappiamo bene, molto delle vittorie alviene dall’apporto degli. E’ difficile prevedere chi segnerà e chi no, come chi potrebbe incorrere in un’insufficienza grave oppure sfornare assist. Spesso è un colpo di fortuna, ma un analisi delle partite è sempre importante da fare. Una cosa è certa, l’assenza di Ronaldo per il Covid ha mandato in ...