Confermato l’ergastolo a Oseghale per l’omicidio di Pamela Mastropietro

Ergastolo. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise d'appello di Ancona, confermando la sentenza di primo grado per Innocent Oseghale sull'omicidio di Pamela Mastropietro. La famiglia della vittima resta convinta che non può essere stato solo lui ad uccidere e smembrare il corpo della diciottenne romana dopo averle dato una dose di eroina e averla costretta ad un rapporto sessuale. "Grazie ai giudici, grazie alla procura di Ancona, grazie a mio fratello": con queste parole e la voce ancora rotta dall'emozione, Alessandra Verni, la mamma di Pamela, ha commentato la sentenza. "Ringrazio Dio, Pamela e chi ci è stato vicino", ha aggiunto la donna. Oseghale, sentito questa mattina, ha

