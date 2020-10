Coco, verso il derby: «Sono più legato al Milan. La gara col Barcellona…» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Francesco Coco parla da doppio ex del derby di Milano: ecco le parole dell’ex calciatore sul suo passato Francesco Coco, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del suo passato. Le parole del doppio ex di Milan e Inter. «Sono rimasto più legato al Milan perchè ho fatto anche le giovanili lì. La mia partita più bella? Ce ne Sono tante, sia in Champions League che in Serie A, ma anche in Coppa Uefa. Sicuramente quella con il Besiktas con il primo gol in Champions, mentre con il Barcellona ho giocato la gara perfetta: gol e assist che hanno portato la prima squadra italiana a vincere al Camp Nou». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Francescoparla da doppio ex deldio: ecco le parole dell’ex calciatore sul suo passato Francesco, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del suo passato. Le parole del doppio ex die Inter. «rimasto piùalperchè ho fatto anche le giovanili lì. La mia partita più bella? Ce netante, sia in Champions League che in Serie A, ma anche in Coppa Uefa. Sicuramente quella con il Besiktas con il primo gol in Champions, mentre con il Barcellona ho giocato laperfetta: gol e assist che hanno portato la prima squadra italiana a vincere al Camp Nou». Leggi su Calcionews24.com

Francesco Coco, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del suo passato. Le parole del doppio ex di Milan e Inter. «Sono rimasto più legato al Milan perchè ho fatto anche le giovanili lì. La mia partita ...

