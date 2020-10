Clima, Conte: “Gli Stati UE lavorino insieme per l’obiettivo -55% di emissioni al 2030” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Gli Stati membri dell’Ue dovranno lavorare “tutti insieme” per raggiungere l’obiettivo, “molto ambizioso“, di ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030, rispetto al 1990: lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles. Sulla lotta al cambiamento Climatico, “non abbiamo preso decisioni: le prenderemo al Consiglio Europeo di dicembre. Abbiamo valutato positivamente la prospettiva di arrivare al 55% per quanto riguarda la riduzione delle emissioni entro il 2030, rispetto al 1990“. “E’ una prospettiva molto impegnativa: molti Stati membri dell’Ue hanno sistemi produttivi e strutture industriali che difficilmente riusciranno a ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) Glimembri dell’Ue dovranno lavorare “tutti” per raggiungere l’obiettivo, “molto ambizioso“, di ridurre ledi gas serra del 55% entro il 2030, rispetto al 1990: lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles. Sulla lotta al cambiamentotico, “non abbiamo preso decisioni: le prenderemo al Consiglio Europeo di dicembre. Abbiamo valutato positivamente la prospettiva di arrivare al 55% per quanto riguarda la riduzione delleentro il 2030, rispetto al 1990“. “E’ una prospettiva molto impegnativa: moltimembri dell’Ue hanno sistemi produttivi e strutture industriali che difficilmente riusciranno a ...

yamianatomy : Questa è il top: le case farmaceutiche controllano Conte, probabilmente gli hanno minacciato il figlio per fargli f… - fedeedoscana : @strongz Esatto, le fanno per tutti, non solo per Pirlo come fate passare voi che da giocatore era maestro e se sb… - DianaLanciotti : RT @Gianmar26145917: #Dittaturasanitaria, il governo istiga alla violenza: #Venezia, preso a pugni 30enne senza #mascherina Ci sono riuscit… - Mania48Mania53 : RT @Gianmar26145917: #Dittaturasanitaria, il governo istiga alla violenza: #Venezia, preso a pugni 30enne senza #mascherina Ci sono riuscit… - teresa3345 : RT @Gianmar26145917: #Dittaturasanitaria, il governo istiga alla violenza: #Venezia, preso a pugni 30enne senza #mascherina Ci sono riuscit… -

Ultime Notizie dalla rete : Clima Conte Clima, Conte: "Nel Consiglio Ue discussione ambiziosa, Italia in prima fila" Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente Coronavirus, verso la nuova stretta: ipotesi coprifuoco alle 22

Alta circolazione del coronavirus in Italia, si pensa ad una nuova stretta: ipotesi coprifuoco alle 21 o alle 22.

Borse Ue, atteso avvio cauto. A Milano focus su Leonardo

I timori di nuove restrizioni pesano sul sentiment dopo l'impennata dei contagi in tutta Europa. Da seguire l'inflazione di settembre di Italia e zona euro. Seconda giornata del Consiglio europeo. A P ...

Alta circolazione del coronavirus in Italia, si pensa ad una nuova stretta: ipotesi coprifuoco alle 21 o alle 22.I timori di nuove restrizioni pesano sul sentiment dopo l'impennata dei contagi in tutta Europa. Da seguire l'inflazione di settembre di Italia e zona euro. Seconda giornata del Consiglio europeo. A P ...