Città metropolitana, arriva la risposta di de Magistris al Pd dopo la rottura

Tempo di lettura: 2 minuti

Napoli – "Non condividiamo i comportamenti di chi, in vista delle prossime campagne elettorali, è disposto a minare gli importanti progetti di intervento a sostegno della comunità metropolitana. Apprendiamo che il Segretario del partito democratico di Napoli ha deciso di rimettere le deleghe finora esercitate in città metropolitana. Da parte nostra continueremo ad impegnarci a sostegno di tutti i territori e di tutti i cittadini dell'intera area metropolitana di Napoli, avendo a cuore di non condizionare mai l'attività amministrativa da valutazioni strumentali e giochi politici in funzione di campagne elettorali e alleanze politiche". E' quanto si legge in una dichiarazione rilasciata poco fa dal Sindaco Metropolitano Luigi de Magistris.

