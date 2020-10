Ciclismo, si ritira Jürgen Roelandts dopo 24 anni di attività e 17 di professionismo (Di venerdì 16 ottobre 2020) dopo 24 anni di attività e 17 di professionismo si ritira dal Ciclismo il belga Jürgen Roelandts, attualmente alla Movistar, ma che in carriera ha indossato le maglie di Lotto e BMC. Campiona nazionale nel 2008, ha ottenuto altre sette successi in carriera, tra cui una tappa e la generale dell’Eurométropole Tour 2012, e vittorie in frazioni al Tour de Luxembourg ed al Tour de Pologne, con la sua ultima vittoria che è arrivata in una tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2018. Altri piazzamenti di prestigio sono stati il terzo posto del Giro delle Fiandre 2013 ed il terzo della Milano-Sanremo 2016: il belga avrebbe dovuto prendere parte al Giro delle Fiandre ed alla Driedaagse Brugge-De Panne, ma un infortunio alla spalla a causa di un incidente ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020)24di attività e 17 disidalil belga Jürgen, attualmente alla Movistar, ma che in carriera ha indossato le maglie di Lotto e BMC. Campiona nazionale nel 2008, ha ottenuto altre sette successi in carriera, tra cui una tappa e la generale dell’Eurométropole Tour 2012, e vittorie in frazioni al Tour de Luxembourg ed al Tour de Pologne, con la sua ultima vittoria che è arrivata in una tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2018. Altri piazzamenti di prestigio sono stati il terzo posto del Giro delle Fiandre 2013 ed il terzo della Milano-Sanremo 2016: il belga avrebbe dovuto prendere parte al Giro delle Fiandre ed alla Driedaagse Brugge-De Panne, ma un infortunio alla spalla a causa di un incidente ...

