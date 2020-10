CIA | export agroalimentare verso UK “regge” a Covid

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) – Nonostante la crisi globale da-19, l’del Made in Italyil Regno Unito, con un valore di 2,2 miliardi di euro tra gennaio e agosto, cresce del 5% sullo stesso periodo del 2019. Cia-Agricoltori Italiani commenta i dati Istat pubblicati oggi, mettendo in rilievo il rischio per 40mila aziende italiane di perdere un importante sbocco commerciale senza l’accordo post Brexit, attualmente in discussione nel Consiglio UE. L’impatto di un “No Deal” sul settoreinterromperebbe una scia positiva che ha portato nel decennio 2010-20 a un aumento del 46% nelle esportazioni del cibo Made in Italy Oltremanica. Dal 1° gennaio 2021, con una Brexit “No Deal”, le vendite di prodotti tricolore rischierebbero una ...