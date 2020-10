“Ci sono i margini per una patrimoniale”: il Pd prepara il salasso per gli italiani (Di venerdì 16 ottobre 2020) C’è la Nota di aggiornamento al Def, che secondo gli esperti ne aumenta il rischio. E ora c’è anche la conferma da Bruxelles, da dove arriva la poco confortante spiegazione che “ci sono i margini”. La patrimoniale esce via via dall’ombra e prende sempre di più la forma di un macigno che sta per essere scagliato contro gli italiani. Dal Pd, che non smette mai di sognarla. La micidiale combo Gualtieri-Gentiloni Mentre in Italia, infatti il ministro Pd Roberto Gualtieri è alle prese con una Nadef che aumenta il rischio di patrimoniale, a Bruxelles il commissario Ue per l’Economia, il Pd Paolo Gentiloni, fa sapere che “vi è margine per aumentare il gettito delle imposte patrimoniali ricorrenti”. A denunciare su quest’ultima tegola è stata ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 ottobre 2020) C’è la Nota di aggiornamento al Def, che secondo gli esperti ne aumenta il rischio. E ora c’è anche la conferma da Bruxelles, da dove arriva la poco confortante spiegazione che “ci”. La patrimoniale esce via via dall’ombra e prende sempre di più la forma di un macigno che sta per essere scagliato contro gli. Dal Pd, che non smette mai di sognarla. La micidiale combo Gualtieri-Gentiloni Mentre in Italia, infatti il ministro Pd Roberto Gualtieri è alle prese con una Nadef che aumenta il rischio di patrimoniale, a Bruxelles il commissario Ue per l’Economia, il Pd Paolo Gentiloni, fa sapere che “vi è margine per aumentare il gettito delle imposte patrimoniali ricorrenti”. A denunciare su quest’ultima tegola è stata ...

FrancescoBonif1 : Oggi il virologo Crisanti dice che manca il personale per fare il contact tracing e la possibilità di effettuare il… - Giorgiolaporta : Sono 2 mesi che #Conte e #DiMaio sono indagati e ci dicono che è già stato tutto archiviato, ma non hanno fatto ved… - GiovanniToti : Sono profondamente addolorato per la scomparsa della Presidente della Regione #Calabria #JoleSantelli.Una grande do… - rspinazze : RT @GuidoCrosetto: Questa è l’@Agenzia_Ansa. Io la leggo e capisco che in Piemonte l’83% dei posti in terapia intensiva siano occupati. E m… - voilaloves : RT @onlyluthor: Zelletta: “Tu non sai chi sono io” Effettivamente abbiamo un dubbio, se ce lo puoi chiarire ci fai un piacere. Quale fra qu… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ci sono Bruno Editore: fatturato a +202% e oltre 130.000 ebook in 9 mesi La casa editrice guidata da Giacomo Bruno e Viviana Grunert triplica i ricavi Fortune Italia