"Ci mancherai". Dritto e Rovescio, interviene Silvio Berlusconi al telefono ma si commuove. Anche Paolo Del Debbio in lacrime (Di venerdì 16 ottobre 2020) "Ciao Jole, ci mancherai tantissimo". Silvio Berlusconi, al telefono con Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, si commuove nel ricordare Jole Santelli, la governatrice della Calabria morta a soli 51 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore. "Jole è stata con me dall'inizio in Forza Italia, 25 anni fa. Stamattina ho appreso la notizia della sua scomparsa con una costernazione profonda, nessuna parola è adeguata ad esprimere il dolore che ho provato". "Lascia un vuoto incolmabile nelle nostre anime – spiega il leader azzurro ed ex premier, con la voce rotta dalla commozione -, era un'amica sincera, intelligente, leale. Era una donna appassionata e combattente tenace, mi ...

