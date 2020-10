Chiusura scuole, de Magistris: “De Luca ha alzato bandiera bianca. Lockdown inevitabile” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “La Chiusura delle scuole è solo l’inizio” così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commenta i nuovi provvedimenti messi in atto dalla Regione senza nascondere le perplessità per il futuro: “Sarà un nuovo Lockdown”. “De Luca ha alzato bandiera bianca – spiega il primo cittadino a Radio Capital – e sarà inevitabile un nuovo Lockdown“. “Questa – continua il sindaco metropolitano – non è una situazione inaspettata. E’ da giugno che aumentano i contagi. De Luca non ha fatto niente: non ci sono medici o infermieri in più, niente tamponi o nuovi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ladelleè solo l’inizio” così il sindaco di Napoli, Luigi de, commenta i nuovi provvedimenti messi in atto dalla Regione senza nascondere le perplessità per il futuro: “Sarà un nuovo”. “Deha– spiega il primo cittadino a Radio Capital – e sarà inevitabile un nuovo“. “Questa – continua il sindaco metropolitano – non è una situazione inaspettata. E’ da giugno che aumentano i contagi. Denon ha fatto niente: non ci sono medici o infermieri in più, niente tamponi o nuovi ...

