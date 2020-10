Chi sono i robot pittori? Dipingono come veri artisti | incredibile

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Per quanto sembri strano gli sciami distanno diventando una categoria della vita. Con la quale impareremo presto a familiarizzare. Si tratta dei protagonisti di una branca dellaica, dedicata allo studio e alla produzione di macchine in grado di replicare i comportamenti intelligenti di sciami animali. Al fine, naturalmente, di applicarli ai più vasti campi scientifici. La novità è che d’ora in poi gli scienziati potranno programmare gli sciami diper farli diventaree propri “”. Lo si afferma in uno studio pubblicato sulla rivista Frontiers inics and AI dal gruppo dell’Istituto statunitense di tecnologia della Georgia (Georgia Tech) coordinato da María Santos. Fanno tele colorate e astratte I ...