Chi sono i Melancholia | la band che ha conquistato X Factor

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 ottobre 2020) “What are you afraid of?“. Nella bio del loro account Instagram si chiedono di cosa tu abbia paura, iperugina formata da Benedetta, energica frontwoman, e dai musicisti Filippo e Fabio, presenta musicalmente un mix di generi che va dalle ispirazioni del cantautorato italiano al rock anni Ottanta, senza dimenticare elettronica e rap, elementi che rendono il loro sound moderno. Iemersi prepotentemente sul palco di X2020 con il loro brano inedito, mix di generi condensati in una performance carica di fascino e originalità. Da Manuel Agnelli a Mika, passando per Emma e Hell Raton, tutti i giudici del format siespressi favorevolmente dopo la loro audizione. Scopriamo tutto quello che ...