“Che hai visto il prof?”. La protesta futurista del Blocco Studentesco nelle scuole italiane (Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma, 16 ottobre – Al tempo della pandemia i giovani e la scuola sono al centro del dibattito. Lezioni ripartite tra mille difficoltà da poche settimane e oggi già si torna a parlare di chiusura, dopo lo strappo del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha stabilito la chiusura degli istituti fino al 30 settembre, suscitando le ire della Azzolina. In tutto questo ad aggravare la situazione degli studenti c’è anche la questione delle cattedre vuote: tra congedi causa Covid-19 e Blocco quinquennale dei passaggi di ruolo, mancano all’appello decine di migliaia di docenti. La denuncia del Blocco Studentesco: “Mancano 20 mila docenti” Da qui nasce la protesta del Blocco Studentesco: il movimento ha “colpito” ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma, 16 ottobre – Al tempo della pandemia i giovani e la scuola sono al centro del dibattito. Lezioni ripartite tra mille difficoltà da poche settimane e oggi già si torna a parlare di chiusura, dopo lo strappo del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha stabilito la chiusura degli istituti fino al 30 settembre, suscitando le ire della Azzolina. In tutto questo ad aggravare la situazione degli studenti c’è anche la questione delle cattedre vuote: tra congedi causa Covid-19 equinquennale dei passaggi di ruolo, mancano all’appello decine di migliaia di docenti. La denuncia del: “Mancano 20 mila docenti” Da qui nasce ladel: il movimento ha “colpito” ...

