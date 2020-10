Challenger Lisbona 2020: Gaio e Giannessi volano in semifinale (Di venerdì 16 ottobre 2020) La splendida settimana del tennis azzurro non passa solamente dalla Sardegna, dove Musetti e Cecchinato hanno raggiunto la semifinale nell’Atp 250 di scena a Pula, ma anche dalla terra rossa di Lisbona. Nella capitale portoghese è infatti in corso un Challenger dove Federico Gaio e Alessandro Giannessi sono stati capaci di spingersi fino in semifinale. Il tennista faentino ha avuto la meglio del brasiliano Clezar al termine di un match estremamente lottato e portato a casa con il punteggio di 5-7 6-4 7-6(4) dopo tre ore di gioco. Il giocatore di La Spezia ha invece liquidato in due set il bulgaro Kuzmanov per 6-4 6-3. I due azzurri sono in attesa di scoprire i rispettivi avversari che li separano dall’atto conclusivo del torneo. Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) La splendida settimana del tennis azzurro non passa solamente dalla Sardegna, dove Musetti e Cecchinato hanno raggiunto lanell’Atp 250 di scena a Pula, ma anche dalla terra rossa di. Nella capitale portoghese è infatti in corso undove Federicoe Alessandrosono stati capaci di spingersi fino in. Il tennista faentino ha avuto la meglio del brasiliano Clezar al termine di un match estremamente lottato e portato a casa con il punteggio di 5-7 6-4 7-6(4) dopo tre ore di gioco. Il giocatore di La Spezia ha invece liquidato in due set il bulgaro Kuzmanov per 6-4 6-3. I due azzurri sono in attesa di scoprire i rispettivi avversari che li separano dall’atto conclusivo del torneo.

