Celio si ribella alla movida | 400 firme per chiedere controlli

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma – L’associazione ‘Progetto’ ha inviato un esposto, sottoscritto da quattrocento, contro la ‘mala’ che “rende invivibile il rione nelle notti di fine settimana”. La denuncia e’ stata trasmessasindaca Virginia Raggi,presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi,Polizia locale, al locale Commissariato di Polizia estazione dei Carabinieri di piazza Dante. “Si denuncia formalmente- si legge nell’esposto- la situazione invivibile venutasi a creare nella zona, specialmente nel tratto di via San Giovanni in Laterano che va da piazza del Colosseobasilica di San Clemente. Da settembre la situazione e’ peggiorata per la presenza di numerosi ...