Leggi su 361magazine

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Il format è disponibile su Amazon Prime Video Su Amazon Prime Video arriva ladi “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo”. Il format è stato lanciato, almeno in Italia, qualche mese fa sulla piattaforma e ha visto tra protagonisti, Fedez, Francesco Totti o Diana Del Bufalo. Leggi anche: Celebrity Hunted: tutti i protagonisti del reality show Personaggi famosi, in fuga, inseguiti da analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari. Una fuga di 14 giorni con risorse economiche limitate. “Siamo entusiasti di poter confermare unadi Celebrity Hunted per il pubblico italiano – ha ...